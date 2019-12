Ragazze investite, Genovese ai domiciliari

Pietro Genovese, figlio 20enne del regista Paolo, dopo il nulla osta temporaneo concessogli dal pm per passare il Natale in famiglia, si trova ora in regime di arresti domiciliari nella sua casa a Roma su decisione del Gip del Tribunale in merito alle indagini sull'investimento nella Capitale in corso Francia che ha causato nella notte dello scorso sabato la morte di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli.