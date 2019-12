Trump vessato dai democratici: "Difficile difendermi"

Donald Trump torna a prendersela con i Democratici che accusa di non fare niente e con il loro impeachment "truffa" e fasullo". "Malgrado tutti i grandissimi successi che il nostro paese ha avuto negli ultimi tre anni - ha scritto su Twitter - diventa molto più difficile trattare con i leader stranieri (e altri) se sono costantemente costretto a difendermi dai Democratici che non fanno niente e dalla loro truffa di impeachment fasullo. Pessimo per gli Stati Uniti!"