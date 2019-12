Merkel il mese prossimo vedrà Erdogan per nuovo patto migranti

La cancelliera tedesca Angela Merkel si recherà il mese prossimo in Turchia per discutere con il presidente Recep Tayyip Erdogan di un patto Ue-Turchia sulle migrazioni. Lo ha anticipato la Sueddeutsche Zeitung. Erdogan domenica aveva spiegato che una nuova ondata di profughi provenienti dalla provincia di Idlib, teatro di un attacco delle forze di Damasco col supporto russo, non sarebbe stata gestibile da Ankara. Dalla Cancelleria tedesca non è arrivata una conferma ufficiale per il momento.