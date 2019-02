Attilio Fontana: "Con l'area B, Sala ragiona in maniera individualistica"

Guardando "all'entrata in funzione di 'Area B', non posso non ravvisare come il Comune di Milano stia ragionando più in maniera 'individualistica' che di sistema. Senza valutare con i dovuti approfondimenti le ricadute sulla città metropolitana, della quale Sala è sindaco, e, più in generale, sulla mobilità dell'intera Lombardia". E' quanto afferma il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in una nota diffusa al termine della riunione di giunta che ha dato il via libera, a partire da ottobre, alla sperimentazione del progetto Move-In (acronimo di Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti).



"E' necessario individuare soluzioni che vadano incontro alle esigenze dei moltissimi cittadini fortemente penalizzati dalla politica dei divieti del Comune di Milano, contemperando la tutela dell'ambiente con il diritto alla circolazione. Noi abbiamo proposto, oltre agli incentivi per la sostituzione dei veicoli più inquinanti, anche strumenti come quello della 'scatola nera' da installare sugli automezzi per monitorare le emissioni dei gas di scarico", spiega Fontana.