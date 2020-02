Coronavirus, Grimoldi plaude ai medici lombardi

"Rivolgo un ringraziamento e un applauso a tutto il personale sanitario lombardo, medici, infermieri, tecnici, operatori, tutto nessuno escluso. Ci sono persone che stanno lavorando nei nostri ospedali da quattro giorni senza sosta, senza tornare a casa, donne e uomini che stanno facendo grandi cose e lo fanno in silenzio e senza apparire. E ovviamente grazie alla Regione Lombardia, alla sua giunta guidata dal governatore Attilio Fontana, ai suoi assessori e alla sua struttura organizzativa per come stanno fronteggiando l’emergenza sanitaria in corso".



"E infine grazie a tutti quelli che lavorano nella zona rossa, grazie ai sindaci dei Comuni del basso lodigiano, grazie alla Protezione civile e alla Forze dell’Ordine. La Lombardia, tutta insieme, sta dando una grande prova di efficienza, stiamo facendo tutto quello che un Governo di incapaci non ha fatto nelle scorse settimane". Lo ha dichiarato ieri l’on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e socio fondatore della Lega Lombarda Salvini Premier .