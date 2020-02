Regione Lombardia in soccorso di mercati e giostrai

Approvata martedì in Consiglio regionale lombardo una mozione urgente a sostegno delle attività economiche penalizzate dall'emergenza sanitaria legata al coronavirus. Commenta il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti, bresciana: “Regione Lombardia si è prontamente attivata per rispondere con efficacia ed efficienza all'emergenza sanitaria innescata dalla diffusione del coronavirus per tutelare la salute dei cittadini. Ma non solo; con occhio lungimirante abbiamo guardato anche alle ripercussioni economiche che il perdurare di questa emergenza potrà avere sulle nostre aziende e piccole e medie imprese”.





“Le limitazioni alla vita sociale derivanti dalle norme straordinarie varate a tutela della salvaguardia della salute dei cittadini lombardi, e del contenimento della diffusione del virus, impongono fra le altre cose la chiusura anticipata dei negozi e una generale riduzione degli orari di lavoro per numerose categorie imprenditoriali”, spiega Ceruti. “La mancanza di forme di salvaguardia economica potrebbe portare a danni sociali enormi, da un aumento della disoccupazione all’impoverimento urbano dovuto alla chiusura di attività e quindi alla conseguente desertificazione, con problemi sociali annessi, di intere aree bresciane e lombarde”.





Prosegue il consigliere leghista: “La Lombardia ha sempre dato moltissimo, in termini di tributi, a Roma. Adesso chiediamo che sia Roma a fare la sua parte. Per questo motivo, con una mozione condivisa da tutti i Gruppi consiliari, abbiamo chiesto che il presidente Fontana si faccia portavoce presso il Governo centrale di una serie di richieste quali l’esenzione temporanea del versamento dei tributi e degli altri adempimenti fiscali e burocratici, nonché del pagamento delle utenze, per attività commerciali, artigiani, liberi professionisti e categorie produttive colpiti dalle ordinanze restrittive, per l’intera Lombardia. Chiediamo anche diverse forme di risarcimento per gli operatori del settore, non ultimi quelli mercatali e fieristici e le attività di intrattenimento quali circhi e spettacoli viaggianti, come luna park e giostre, espressione di una tradizione particolarmente radicata nel territorio lombardo, che rischia di scomparire e che per questo va tutelata, tramandata e salvaguardata”.