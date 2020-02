Dieci scuole bombardate in Siria

Almeno una bambina e altri 9 civili sono stati uccisi martedì in seguito al bombardamento di 10 scuole a Idlib, in Siria. Lo confermano Save the Children - l'Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro - e il suo partner sul campo Hurras Network, secondo cui delle scuole colpite alcune erano in funzione, altre erano in pausa per un giorno e altre ancora venivano utilizzate come rifugi.



In questa fase caratterizzata dall'escalation del conflitto, si tratta del più alto numero di edifici scolastici colpiti in un solo giorno a Idlib, almeno dall'inizio del 2019. Dall'inizio del 2020, sono già 22 le scuole bombardate, di cui quasi la metà in questa maledetta giornata.