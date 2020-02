Investì corteo di Carnevale, chiesta la custodia cautelare

Ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dalla procura di Francoforte, per il pazzoide (o terrorista? Ancora non è chiaro) che a Volkmarsen, nell'Assia tedesca, ha investito un corteo di Carnevale ferendo circa 60 persone.



Il 29enne è accusato di tentato omicidio, lesioni corporali pericolose e attacco pericoloso al traffico stradale. Il giovane, a sua volta rimasto ferito, non ha potuto rispondere all'interrogatorio degli inquirenti dopo il fermo. Secondo le analisi della polizia, l'uomo non era sotto effetto di alcolici, come inizialmente ipotizzato, ma non sono ancora noti i risultati dei test della droga.