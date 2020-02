Rumena ruba al market. Arrestata e liberata: "Ho il coronavirus"

Beccata con le mani nel sacco mentre rubava cibo in un supermarket di Cesano Boscone, nel Milanese. Lei, rumena, ieri è stata arrestata e prontamente scarcerata, oggi in quanto "manifestava sintomi influenzali, come tosse, raffreddore e mal di gola". Per paura che potesse trattarsi di coronavirus la Procura di Milano ha deciso di disporre l'immediata liberazione della donna affinché venga monitorata e controllata dalle autorità sanitarie e si possa curare.



Decisioni di questo genere sono state prese già in altri casi in passato per sospetti casi di scabbia. La donna, comunque, resta indagata e sarà processata per il furto.