Sisma a Mantova, da Fontana nuovi fondi per tre Comuni

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sisma e ricostruzione in Lombardia, ha firmato 3 ordinanze, pubblicate sul Burl, con le quali vengono finanziati due interventi nel Comune di San Benedetto Po e un intervento nel Comune di Rodigo.





A SAN BENEDETTO PO 79.500 EURO PER RIPRISTINO PIAZZA MATTEOTTI - Con l'Ordinanza n. 543 vengono finanziati, per un contributo pari a 79.500 euro, gli interventi relativi ai lavori di ripristino delle pavimentazioni in pietra naturale di piazza Matteotti e dei portici antistanti. L'intervento rientra nel più ampio contesto del Piano per la riqualificazione, rivitalizzazione e rifunzionalizzazione del centro storico del Comune di San Benedetto Po.





485.000 EURO PER PONTE 'MIRASOLE' A SAN BENEDETTO PO - A seguito dei cedimenti strutturali del Ponte 'Mirasole', riconducibili agli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, con l'Ordinanza n. 545 vengono riconosciuti 485.000 euro al Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po. Questo finanziamento verrà utilizzato per la realizzazione dei lavori di consolidamento statico del Ponte Mirasole, manufatto sottoposto alla tutela del Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBACT).





A RODIGO 540.000 EURO PER RECUPERO DEL TEATRO NUOVA SALA VERDI - Con l'Ordinanza n. 546, viene riconosciuto al Comune di Rodigo un finanziamento, a carico del Commissario Delegato, pari a 539.239 euro per il recupero del Teatro Nuova Sala Verdi. L'intervento di recupero del teatro risulta articolato in due stralci funzionali: il primo relativo alla demolizione dell'edificio esistente e all'installazione delle opere prefabbricate e della copertura strutturale, il secondo riguardante le opere di completamento del primo stralcio. Con l'Ordinanza si procede a riconoscere al Comune le spese del primo intervento già realizzato e si attribuisce un ulteriore finanziamento per la sistemazione complessiva del manufatto.



"Un plauso al Commissario delegato, presidente Fontana, e a tutta la struttura commissariale sisma per l'ennesima dimostrazione di efficienza e di vicinanza e attenzione al territorio con le ordinanze con le quali vengono finanziati importanti interventi a San Benedetto e Rodigo". Così il consigliere regionale leghista Alessandra Cappellari, sub-commissario per la ricostruzione post-terremoto nel Mantovano.

"Sappiamo - sottolinea Cappellari - che serve unire le forze di tutti per velocizzare la ricostruzione pubblica, alla quale rimangono tempistiche ristrette. La strada di Regione Lombardia è quella giusta".