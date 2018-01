Immigrazione, allarme in Toscana: "Illegalità diffusa dove c'è massiccia presenza di cinesi"

La polizia ha arrestato 25 persone e altre 8 sono ricercate nell’ambito di un’operazione contro la mafia cinese. Le indagini della direzione distrettuale antimafia hanno portato alla luce un’associazione a delinquere cinese di stampo mafioso operante in Toscana, nelle zone ad alta densità di immigrazione asiatica.



Secondo gli inquirenti, attraverso il ricorso a metodi mafiosi l’organizzazione cinese aveva imposto la propria egemonia nel settore trasporti in Italia e in Europa, di fatto obbligando le aziende orientali, in particolare le migliaia presenti nella zona di Prato, ad avvalersi di trasportatori cinesi. L’inchiesta partita nel 2011 ha portato ad arresti anche in Francia e Spagna.



A Prato, com’è noto, il lassismo ha generato un “ghetto” impermeabile alle leggi dello Stato, un distretto industriale fuori controllo che ha messo in ginocchio molte imprese italiane dell’abbigliamento. “L’economia sommersa cinese è sempre più pericolosa”, avvertono le associazioni degli industriali. Per Confindustria Toscana Nord, l’operazione delle forze dell’ordine “getta una luce estremamente inquietante sul ‘sommerso’ cinese a Prato e rende evidente quanto l'illegalità diffusa sia un terreno in grado di generare fenomeni molto pericolosi”.



L'associazione degli industriali di Prato, Pistoia e Lucca in una nota ribadisce la “decisa stigmatizzazione dei fenomeni di illegalità riscontrabili con preoccupante frequenza nelle imprese a conduzione cinese e nei contesti in cui gli immigrati dalla Cina sono massicciamente presenti”. Per via di questa situazione divenuta ingestibile, Prato, denunciano gli imprenditori, è segnata da “un’immagine di illegalità che oggi la danneggia fortemente”.