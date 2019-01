Spaccia droga nella casa in affitto: arrestato clandestino

Arrivato a Terni da qualche mese, con la fidanzata aveva preso una casa in affitto nella zona dell'ospedale, fino a quando il continuo via vai nel palazzo ha iniziato ad insospettire gli altri condomini, che si sono rivolti alla polizia: è così che è stato scoperto un presunto spacciatore albanese di 23 anni, arrestato dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile dopo due giorni di appostamenti.



Al giovane, risultato clandestino e già inquisito per ricettazione e violazione delle leggi sull'immigrazione, sono stati sequestrati oltre 60 grammi di cocaina e altrettanti di hascisc. Quattro dosi di cocaina gli sono stati trovati indosso nel momento in cui è stato bloccato, sulla porta di casa, mentre sul tavolo del soggiorno sono state scoperte altre 26 e un involucro con altri 50 grammi sul terrazzo, oltre all'hascisc.