Sea Watch, Salvini: "Se ne occupi l'Olanda"

Si accende il caso Sea Watch. La nave è entrata ieri nelle acque territoriali italiane ed è ancorata ad un miglio a largo delle coste di Siracusa a causa del maltempo. L'ingresso, secondo quanto si apprende dalla Guardia Costiera italiana, è stato consentito a causa delle cattive condizioni meteo per garantire la sicurezza dei 47 migranti che si trovano a bordo, ormai da 7 giorni, e della stessa imbarcazione. La Sea Watch è affiancata da motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza.



Il Comune di Napoli fa offerto il porto alla nave ma il ministro Salvini ha ribadito che "non c'è nessuno spazio in Italia". Il vicepremier Di Maio ha invitato a convocare l'ambasciatore olandese visto che la nave batte bandiera olandese.





"Ho una lettera al governo olandese in cui viene ufficialmente e formalmente incaricato di occuparsi di questa imbarcazione che batte bandiera olandese e degli occupanti presenti a bordo" ha detto ieri il ministro dell’interno, Matteo Salvini, durante la consegna di uno stabile confiscati alla mafia a Roma."Il governo della Repubblica Italiana chiede" all'Olanda di "poter disporre di ogni informazione in merito alla ong Sea Watch, con particolare riferimento alla conformità alla legislazione dello stato di bandiera dell'organizzazione e delle attività della predetta ong, nonché nelle relative imbarcazioni ed equipaggio". E' quanto si legge nella lettera, anticipata da Salvini, in cui si invita "a predisporre con urgenza gli adempimenti relativi all'organizzazione della presa in carico e del trasferimento in olandese dei 47 migranti a bordo della nave olandese".





Sulla vicenda interviene anche l'Ue. "Seguiamo la situazione da vicino, la nostra posizione è molto chiara: la sicurezza delle persone a bordo è la prima preoccupazione, quello che è necessario nel Mediterraneo sono disposizioni prevedibili per assicurare che gli sbarchi possano avvenire in sicurezza": lo ha detto il portavoce del presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker, rispondendo a una domanda sulla situazione della Seawatch 3.