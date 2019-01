Arancia meccanica in Brianza, Grimoldi: "Subito espulsioni"

"I quattro richiedenti asilo, tre giovani nigeriani ed un gambiano, arrestati con con l'accusa di aver aggredito giovedì con un coltello, minacciato, picchiato e sequestrato un mediatore culturale al centro di accoglienza Il Girasole a Carate Brianza, per protesta contro la mancata consegna del pocket money, ora siano espulsi immediatamente".



"Questi violenti non meritano nessuna forma di protezione. Rimandiamoli in Nigeria e in Gambia, dove non ci sono guerre. Questi non sono profughi da aiutare, questi sono violenti che non meritano nessuna accoglienza a nostre spese". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda.