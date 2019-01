Venezuela, il leghista Pagano: "Apprensione per nostri connazionali sotto Maduro"

"Mentre qualcuno tenta di minacciare l'Italia se non riapre i porti ai clandestini, ci sono migliaia di italo-venezuelani che non possono comprare nemmeno le medicine e che vorrebbero tornare in Italia. Sono medici, agricoltori, ceto medio impoverito dal regime di Maduro che, con violenza e soprusi, ha messo in ginocchio il suo paese".



"Sono nostri fratelli italiani da salvare e pronti, pur di sopravvivere, ad essere impiegati in lavori cosiddetti 'umili'. Come ha già fatto la Spagna con gli ispano-venezuelani, occorre avviare subito una riflessione anche da noi su un piano per rilasciare celermente i passaporti ai quali questi nostri fratelli connazionali hanno diritto per il principio della doppia cittadinanza". Così il vicecapogruppo della Lega alla Camera, Alessandro Pagano.