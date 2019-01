Milano, gambiano aggredisce gli agenti: "Qui comandiamo noi"

“Questa è zona mia, non ci controllate. Qua comandiamo io e miei fratelli, ve ne dovete andare". Con queste parole minacciose un gambiano ha aggredito gli agenti al Parco Sempione di Milano, prima di essere arrestato. "I due agenti gli si sono avvicinati per un normale controllo ma l’uomo li ha aggrediti, buttando a terra uno dei due", commenta il parlamentare del Carroccio Alessandro Morelli.



Che aggiunge: "Il balordo aveva alle spalle numerosi precedenti e una richiesta d’asilo già respinta. Siamo alle solite nella Bella Milano targata Pd! Gli immigrati si sentono padroni della città, a sinistra tacciono e i cittadini per bene sono costretti a chiudersi in casa. Evidentemente la corda è stata tirata fin troppo".