Shoah, Giorgetti: "Tragedia ripetibile"

"L'Olocausto non è solo storia, è una tragedia ripetibile". Lo ha detto ieri il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti nel suo intervento all'incontro sul tema "Trasmettere e insegnare la Shoah è impossibile?" nel palazzo dei Gruppi parlamentari a Roma.



"Alcuni minimizzano i fatti legati all'Olocausto", ha detto tra l'altro l'esponente leghista, ricordando come le persecuzioni "hanno trovato in passato la legittimazione dal falso sulle razze come punto di partenza e poi sui lager".



Giorgetti ha parlato di "disinformazione usata come propaganda per colpire gruppi etnici o religiosi", affermando "la differenza sostanziale tra libertà di espressione e libertà di diffondere il falso e l'odio".