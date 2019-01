Enna - Fondi dal Ministero dell'Interno per diciotto comuni

Esprimono soddisfazione i due responsabili provinciali della Lega nonché consiglieri comunali del capoluogo ennese Saverio Cuci e Giuseppe Savoca per lo stanziamento governativo, da parte del Ministero dell'Interno, di ben 19,94 milioni di euro in favore di 334 comuni Siciliani. In particolare saranno diciotto i comuni della provincia di Enna, comuni con una popolazione inferiore ai venti mila abitanti, a ricevere circa 1,17 milioni di euro. Queste preziose risorse economiche stanziate dal Viminale, potranno essere utilizzate dalle amministrazioni locali per la messa in sicurezza si scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale in genere. Anche in questo caso si dimostra con i fatti che Matteo Salvini e la Lega mettono sempre al primo posto dell’agenda politica le istanze dei territori e dei cittadini che li abitano. I due responsabili provinciali, a nome della Lega Salvini Premier di Enna e dei 18 comuni che beneficeranno di questi trasferimenti di fondi, ringraziano.