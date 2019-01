USA: premio per i diritti civili a Angela Davis

Il Civil Rights Institute di Birmingham, in Alabama, si scusa pubblicamente con la studiosa e attivista Angela Davis e le riassegna il premio che le aveva revocato. L'istituto le aveva assegnato lo scorso ottobre il premio Fred Shuttlesworth per i diritti umani.



Il riconoscimento le era però stato sospeso per il suo supporto alla causa palestinese dopo le proteste di parte della comunità ebraica. La decisione ha sollevato un vespaio di polemiche. Attivista e leggenda del movimento per i diritti civili americano, Angela Davis ha insegnato all'università della California, è stata membro del partito comunista e delle Pantere Nere, nonché membro direttivo del movimento studentesco americano.