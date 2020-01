Ocean Viking soccorre altri 72 immigrati

Sono 72 gli immigrati soccorsi in mare in queste ore dalla nave della ong francese Sos Mediterranee, Ocean Viking. La nave ha soccorso la notte scorsa un gruppo di persone che stavano navigando su un'imbarcazione instabile e sovraffollata nelle acque maltesi. Con quest'ultimo salvataggio sono 223 le persone a bordo in attesa di sbarcare.