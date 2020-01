Emilia Romagna e Calabria oggi al voto per le Regionali. Un vero e proprio test per il Governo giallorosso, che rischia di uscirne molto male, tant'è che Zingaretti da giorni ha già messo le mani avanti anticipando che, vada come vada, l'Esecutivo non cadrà. Riflettori puntati sull'Emilia Romagna, storica roccaforte rossa, che potrebbe essere espugnata dalla Lega di Matteo Salvini.



In Emilia, diciassette liste per sette candidati in corsa. Si vota dalle 7 alle 23, e lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura delle urne. Vince chi avrà ottenuto il maggior numero di voti. Il sistema elettorale attribuisce un premio di maggioranza al vincitore, così da consentire la governabilità: almeno 27 consiglieri su 50. Agli elettori sarà consegnata una sola scheda, di colore verde, ed è ammesso il voto disgiunto (per questo nei giorni scorsi, per scongiurare brogli, la Lega ha invitato a mettere la croce sia sul simbolo che sul nome del candidato).



Si potrà votare per un solo candidato presidente e per una sola lista. Se si vota solo la lista, il voto andrà anche al candidato governatore ad essa collegato. E' consentito anche votare per il nome del candidato presidente prescelto e per una delle liste a lui non collegate. La soglia di sbarramento è al 3% per le liste non coalizzate e al 5% per le liste coalizzate.