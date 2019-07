Da Regione Lombardia 20 milioni di euro per la difesa del suolo

“Regione Lombardia incrementa con un'ulteriore dotazione di 2.5000.000 di euro lo stanziamento (20 milioni di euro complessivi) destinato al piano di interventi di difesa del suolo e di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, quest'ultimo già finanziato per il 2020 ed il 2021”. Commenta così il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti l'approvazione all'unanimità, ieri in Aula consiliare, di un emendamento sulla difesa del suolo, di cui è Prima Firmataria, all'assestamento di bilancio 2019-2021.



“A seguito dei recenti cambiamenti climatici e di altre concause, troppi eventi calamitosi si sono ripetuti nella nostra Regione, con allarmante frequenza, causando danni al territorio e alle persone. Solo nell'ultimo periodo ricordiamo i disastri a Desenzano a inizio maggio e quelli sull'alto mantovano ad Acquanegra, non più tardi di 2 settimane fa”, aggiunge Ceruti.



“Stiamo parlando”, conclude il consigliere leghista, “di emergenze e criticità legate alle condizioni del suolo piuttosto che alle piene de fiumi. Per questo motivo si rendono necessari interventi di tutela a sostegno delle realtà locali. La messa in sicurezza del nostro patrimonio idrogeologico passa anche e soprattutto attraverso un'attenta opera di manutenzione e di prevenzione di tutte le possibili criticità. E l'emendamento da me proposto ed approvato ieri al Pirellone va esattamente in questa direzione”.