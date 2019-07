Pericolo nutrie, se ne riparla al Pirellone

Via libera dal Consiglio Regionale Lombardo all’emendamento all’Assestamento al Bilancio proposto dal consigliere leghista Selene Pravettoni relativo al contenimento delle nutrie. “È ormai noto - spiega Pravettoni- che la nutria faccia parte dell’elenco delle 100 specie aliene più dannose del mondo e la sua presenza, anche nei territori regionali lombardi e in particolare in quelli fluviali, causa danni rilevanti agli ecosistemi umidi naturali e all’economia agricola con il possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari. La sua presenza mette anche a rischio la sicurezza stradale".

"Con l’ emendamento al Bilancio che ho presentato e che abbiamo approvato in aula, vengono garantite le risorse necessarie alle Amministrazioni Locali per avviare le azioni a tutela delle produzioni zoo-agro-forestali, della rete irrigua, del suolo e della salute pubblica, per l’acquisto e distribuzione delle gabbie di cattura, predisponendo anche appositi piani di contenimento ed eradicazione della nutria, nonché l’organizzazione della raccolta e smaltimento delle carcasse. Un provvedimento questo, in linea con la la legge regionale 20/2002 “Contenimento ed eradicazione della nutria” e con la delibera di Giunta regionale “Programma annuale 2018 del Piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 2018/2020” che prevede, infatti, la presentazione a Regione Lombardia da parte delle Amministrazioni Pubbliche di un “Piano locale di contenimento ed eradicazione della nutria” e l’approvazione del Piano e il concorso alla copertura dei costi derivanti dall’attuazione dello stesso da parte di Regione Lombardia".



"L’attuazione dei Piani, - conclude Pravettoni - in coerenza con la normativa vigente, prevede di fatto la cattura delle nutrie con gabbie trappola da posizionarsi in modo da prelevare la nutria e procedere alle successive fasi fino allo smaltimento delle carcasse”.