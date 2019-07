Le dannate, il primo libro- inchiesta di Massimo Giletti

È il primo libro-inchiesta scritto da Massimo Giletti edito da Mondadori e uscito a metà aprile 2019. Il giornalista ripercorre le vicende delle sorelle Napoli di Mezzojuso e lo fa attraverso una narrazione precisa, meticolosa e dettagliata nonostante le complesse vicende. Suddiviso in quindici capitoli, il libro inizia dal prologo dove la descrizione è ricca di verbi che richiamano la sfera emotiva e altri rimandano al concetto di semplicità. Occupa gran parte della prefazione un parallelismo tra la natura circostante e il vissuto del conduttore. Il lessico diviene familiare e intimo quasi come se partecipasse allo stato emotivo e ai sentimenti del presentatore. Nel corso della lettura emergono espressioni tipicamente siciliane come " MORIU" o "CALATI IUNCU CA PASSA LA CHINA" e citazioni o riferimenti letterari di Leonardo Sciascia e Luigi Pirandello. I capitoli sono abbastanza lunghi e man mano che si procede nella lettura l'autore interviene, si cala nei panni dei personaggi, si interroga e da consigli. Insomma, prende la parola ed esprime un suo punto di vista oltre a tracciare un profilo storico di alcuni esponenti della mafia locale. Significativa - così potremmo dire- è la descrizione della malattia di Totò Napoli, padre delle tre sorelle. La sua personalità mette in risalto un uomo forte, determinato e coraggioso. Tutte caratteristiche che si riscontrano in Marianna, Irene e Ina. La paura, un tema che torna spesso al centro del libro, si contrappone alla forza e alla caparbietà delle Napoli. " Coracea e tosta" e " solare ed estroversa" sono gli attributi che meglio sintetizzano il loro carattere. Giletti studia i personaggi, li osserva, riflette e trae delle conclusioni mettendo ancora una volta in risalto i propri sentimenti come lo stupore e le emozioni forti che prova durante il racconto. Il linguaggio ruota attorno a frasi semplici e a volte brevi. Scorrevole e di facile lettura, il lessico utilizza spesso termini giuridici non di immediata comprensione. Nel corso della lettura si nota un Giletti prima indignato e poi determinato se non curioso. Ricorda i suoi esordi giornalistici e televisivi facendo emergere passione e dedizione nel suo lavoro. Non solo: conosce bene i luoghi summenzionati nel testo. Nomina vie, strade e paesi come Guddemi e Corleone. In altre parole guida il lettore dall'inizio alla fine per far comprendere le vicende delle sorelle Napoli.