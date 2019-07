La leghista Ceruti: “Da Regione Lombardia 10,8 milioni di euro per i piccoli Comuni”

“Con l’approvazione in Consiglio Regionale dell’assestamento del Bilancio, Regione Lombardia stanzia 10,8 milioni di euro per i piccoli Comuni di tutte le Province lombarde”. Così il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti.



Che commenta: “Si tratta di fondi destinati alla manutenzione urgente del territorio nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti. Grazie a questi fondi i centri di dimensioni minori potranno realizzare interventi di manutenzione straordinaria di strutture e infrastrutture pubbliche, difesa del suolo, sostenibilità energetica, ambiente e sicurezza dei cittadini. Inoltre queste risorse potranno essere utilizzate per la riqualificazione dei beni artistici, culturali e paesaggistici. Questa è la migliore e più tangibile dimostrazione della vicinanza di Regione Lombardia ai bisogni del territorio”.



I Comuni bresciani interessati al provvedimento sono: Agnosine, Alfianello, Anfo, Barbariga, Barghe, Bione, Bovegno, Braone, Capo Di Ponte, Collebeato, Corteno Golgi, Corzano, Gambara, Gargnano, Gianico, Lograto, Longhena, Lozio, Mairano, Malonno, Monticelli Brusati, Mura, Ome, Ossimo, Paspardo, Pavone Del Mella, Pian Camuno, Pompiano, Pozzolengo, Provaglio, Puegnago Del Garda, Remedello, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Sale Marasino, San Felice Del Benaco, San Gervasio, Saviore Dell’Adamello, Serle, Soiano Del Lago, Sulzano, Tavernole Sul Mella, Temù, Tremosine, Valsabbia.