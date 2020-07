I Cinquestelle contro Salvini. La sua colpa? Andare in tv...

"Salvini continua a prendersi gioco degli italiani, non avendo più cartucce da sparare e dovendo coprire le inchieste che riguardano il suo partito attacca la libera informazione. La balla di oggi è davvero disarmante. Parla lui, proprio lo stesso Salvini one man show, di un'informazione che nega il diritto alla libertà. Ma Salvini li ha letti i dati dell'Agcom? Ha fatto il conto delle ore che le tv gli concedono? È lui il leader più rappresentato, ancor più del presidente Conte. Questo è lo scandalo".



"Ma quel che è ancor più grave è l'intimidazione che arriva sistematica, all'attività giornalistica di chi non si piega o di chi offre il diritto di parola ad altri che non siano lui o la Lega. Stavolta è toccato al Tg1, "reo" di aver concesso un'intervista a Davide Casaleggio. Non c'è però da meravigliarsi. Conosciamo i modelli di Salvini e del suo partito. Modelli come Orban ad esempio. Proprio in Ungheria si sono dimessi 70 giornalisti di Index, un sito di informazione molto importante, che ha denunciato interferenze, minacce, ricatti e pressioni. È questo il modello che Salvini vuole portare in Italia?", così Francesca Flati, capogruppo M5S in Commissione di Vigilanza Rai.