Total-Exit. Okamura: "Lasciamo la Ue!"

"La crisi che circonda la pandemia di coronavirus nella piena nudità ha rivelato che l'Unione europea non solo non ci sta aiutando, ma ci danneggia, e che il globalismo sta distruggendo gli stati nazionali e la loro capacità di svolgere funzioni di base per i loro cittadini. Ecco perché è necessario lasciare l'Unione europea e ripristinare l'autosufficienza del nostro stato, affinché esso possa essere preparato per eventuali crisi simili che dovessero accadere in futuro. Il movimento Spd sta quindi spingendo per un referendum in parlamento sul nostro ritiro dall'Ue". Lo ha detto il leader del partito ceco Libertà e democrazia diretta (Spd), Tomio Okamura.