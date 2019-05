Usa-Giappone, Trump: "Negoziati commercio a luglio"

Il nocciolo dei negoziati sul commercio tra Washington e Tokyo arriverà dopo le elezioni di luglio in Giappone. Lo ha detto twittato Donald Trump, affermando che "sono stati fatti grandi progressi". "In gioco vi sono prodotti agricoli e carne. Bisognerà - ha aggiunto il presidente americano - attendere fino alle elezioni di luglio".



Il capo della Casa Bianca ha trovato il tempo di giocato a golf insieme con premier Shinzo Abe, ma il tema caldo della visita in Giappone rimane quello economico-commerciale. Alcuni osservatori sospettano che Abe stia "srotolando il tappeto rosso" per presentare il Giappone come il più favorevole tra i Paesi attualmente alle prese con dispute commerciali nei confronti di Washington, con i funzionari giapponesi e statunitensi che salutano in questi giorni come "senza precedenti" il rapporto tra Trump e Abe.



Sul fatto che seguiranno effetti concreti, però, permane ancora qualche dubbio. Comunque, il fulcro ufficiale del viaggio è l'imminente incontro di Trump con il nuovo imperatore giapponese Naruhito, che è salito sul trono del crisantemo all'inizio del mese dopo l'abdicazione del padre.