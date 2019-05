Rubavano piante a Todi, in manette "risorse" albanesi

Due uomini di origine albanese, rispettivamente di 40 e 41 anni, ritenuti responsabili di "rapina impropria e furto aggravato" sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Todi. In particolare, i militari dell'Arma a seguito di una segnalazione alla Centrale Operativa, che riferiva della presenza sospetta di un autocarro sono intervenuti in frazione Pian di San Martino, in una villa di proprietà di una donna attualmente all'estero.



Il padre della donna insospettito dalla presenza del mezzo, davanti alla proprietà della figlia, ha posto la sua autovettura fuoristrada qualche centinaio di metri prima della proprietà, in mezzo alla sede stradale, per impedire agli sconosciuti di allontanarsi.



I due malviventi, una volta costretti a fermare l'autocarro, minacciavano l'anziano, intimandogli di spostarsi e, dopo aver inutilmente speronato l'autovettura fuoristrada più volte, a retromarcia si dileguavano nelle campagne circostanti prendendo una strada senza uscita che portava ad una collina sovrastante dove venivano raggiunti dall'equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile subito intervenuto che, dopo aver contattato l'uomo ed ascoltato il suo racconto, ha percorso la stessa strada presa dai due malviventi, fermandoli poco dopo. Nel cassone dell'autocarro venivano rinvenuti 45 rotoli di manto erboso ed alcune piante ornamentali asportati poco prima, poi riconsegnati al proprietario.