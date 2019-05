Burkina Faso: nuovo attacco contro una chiesa

Tre persone sono state uccise in un nuovo attacco contro una chiesa in Burkina Faso. Lo riferiscono fonti di sicurezza. "Alcune persone pesantemente armate hanno attaccato la chiesa del villaggio mentre i fedeli celebravano la messa domenicale", ha spiegato la fonte. L'attacco ha avuto luogo intorno alle 9 (ora locale, le 11 in Italia) in una chiesa cattolica a Toulfe, nel nord del Burkina Faso, dove le aggressioni contro i cristiani sono decisamente aumentate.



Nelle ultime settimane sono cresciute le tensioni all’interno del paese africano: nella mattina del 12 maggio 2019, un plotone di uomini armati è entrato nella chiesa di Beato Isidore Bakanja di Bablo, uccidendo il parroco Abbé Siméon Yampa, 34 anni, e cinque fedeli.



Solo due giorni dopo, quattro fedeli cristiani sono stati uccisi durante una processione dal villaggio di Singa, nel comune di Zimtenga a quello di Kayon.