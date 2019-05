"Risorse" scatenate in stazione a Milano: ormai è guerra

"L'ennesima aggressione ai danni di poliziotti alla stazione Centrale è solo l'ultimo campanello di allarme di una situazione del tutto fuori controllo. Un nigeriano ha infatti colpito un agente per cercare di sottrargli l'arma d'ordinanza. Arrestato dai colleghi della vittima. Il fatto è avvenuto venerdì 24 maggio nella Stazione Centrale di Milano. Un uomo di 29 anni, nigeriano con regolare permesso di soggiorno nel nostro Paese, ha provato in ogni modo a varcare il gate di ingresso che porta ai binari. Da lì ne è nata una questione piuttosto accesa con il personale ferroviario volto al controllo dei titoli di viaggio".



"La reazione del nigeriano è stata violenta, tanto da aggredire uno dei poliziotti, sferrandogli un pugno e cercando poi di rubargli la pistola di servizio. Fortunatamente gli agenti sono riusciti, seppur con grande difficoltà, a immobilizzare il 29enne e a mettergli le manette. L'uomo in seguito è stato trasferito in carcere con l'accusa di aggressione a pubblico ufficiale". A segnalare la vicenda Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia.



"Alla Centrale, ormai", continua De Corato, "stranieri ed extracomunitari fanno il bello e cattivo tempo tra spaccio, borseggi, aggressioni e reazioni violente, siamo a tre casi analoghi in poche settimane, senza dimenticare il tentativo di accoltellamento ai danni di un agente donna nei mesi scorsi. Il numero degli stranieri e' soverchiante, Milano e Sala avremmo la possibilita' di rendere la stazione le sue pertinenze zona Rossa, come sancito di recente dal ministero degli Interni, ma stanno facendo da mesi orecchie da mercante. A danno di tutti, passeggeri, forze dell'ordine, commercianti e dei tanti turisti che transitano dalla Centrale, ormai ridotta a enclave di delinquenza straniera".