Europee, i tedeschi son corsi alle urne

Si sono appena chiusi i seggi per le elezioni europee in Germania. Mentre scriviamo hanno inizio le operazioni di spoglio e, in attesa degli exit poll, il primo dato riguarda l'affluenza in crescita rispetto alle scorse consultazioni per il rinnovo del Parlamento europeo.



Alle 14 aveva votato il 29,4% degli aventi diritto, con un incremento di circa il 4% rispetto 2014 (l'affluenza era stata del 25.6%).