I tedeschi sfanculano Frau Merkel!

Tempi duri per Frau Merkel, mai così in basso e impopolare. Gli exit poll (le urne si son chiuse alle 18 e son cominciate le operazioni di spoglio) sono impietosi: Cdu-Csu di Angela Merkel si conferma sì il primo partito negli exit poll per le europee con il 27.5%, ma perde il 7,8%.



L'Spd otterrebbe 15,6%, perdendo l'11,9%. Successo dei Verdi: arrivano al 20.5%, con un +9.8%, ben oltre le attese, e diventano il secondo partito. L'AfD, il partito populista continua a crescere: sta al 10.5%, registrando un +3,4%.