Grecia, foglio di via per Tsipras

Cominciata la parabola discendente per Tsipras, che paga il fatto che nonostante le promesse e le molte balle raccontate al suo popolo, non ha saputo difendere i greci dagli artigli predatori della Ue. E così ecco che il principale partito di opposizione Nea Dimokatia (ND) di Kyriakos Mitsotakis, che fa capo alla famiglia del Partito popolare europeo, è in testa ai risultati in Grecia con il 36%, secondo i primi exit poll diffusi da Europe Elects.



Il partito di sinistra Syriza, del premier Alexis Tsipras tiene con il 27%, ma scivola al secondo posto. Arretra la formazione di destra Alba Dorata, che si attesta al 6%. Nel 2014 Syriza aveva ottenuto 6 seggi (26,57%), Nuova Democrazia 5 (22,72%), Alba Dorata 3 (9,39%).