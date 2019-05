Austria in massa al voto. E Kurz stravince

Affluenza in forte crescita anche nelle elezioni in Austria, al 55% secondo i dati diffusi dal Parlamento europeo. Nel 2014 aveva votato il 45% degli elettori. E le stime pubblicate dall'Europarlamento in base agli exit polls nazionali danno in nettissimo vantaggio nell'elezione per il nuovo parlamento europeo il Partito Popolare austriaco (Ovp) del cancelliere Kurz al 34,5% dei voti (7 seggi), mentre i Socialdemocratici di Spo sono al 23,5% (5 seggi).



La destra del Partito della Libertà Austriaca (Fpo) dopo lo scandalo che ha travolto l'ex vice-cancelliere Strache subisce un forte calo, al 17,5% (3 seggi).