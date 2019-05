Firenze, il Bomba rompe il silenzio elettorale. E si augura che...

Ha votato alle 18.30 nel centro di Firenze, al liceo Machiavelli, l'ex premier Matteo Renzi. Che critica Salvini per aver "rotto il silenzio elettorale", ma poi fa peggio, facendo propaganda a Nardella. "C'è già l'altro Matteo che viola il silenzio elettorale, non voglio fare la stessa anch'io", ha dichiarato ai giornalisti, dicendosi fiducioso per "il risultato delle forze europeiste che in molti Paesi dove si è già votato stanno facendo risultati positivi".



Ad una domanda sul voto a Firenze ha risposto: "Sono sicuro che domani avremo Dario Nardella sindaco e la Fiorentina rimasta in serie A". Gli auguriamo solo la seconda cosa: forza Viola!