Europee, affluenza al voto in aumento in Italia

Affluenza in aumento, in Italia. Alle elezioni Europee alle ore 19 secondo i primi dati (circa metà dei comuni su 7.915) ha votato il 41,92 % degli aventi diritto, un punto in più rispetto alle analoghe elezioni del 2014 (40,71%). Lo rende noto il Viminale. Nel 2014 l'affluenza finale alle ore 23 fu del 58,6%. Alle Politiche del 2018 (Camera) l'affluenza alle ore 19 fu del 58,4%.



E secondo i dati del Viminale, l'affluenza alle elezioni regionali del Piemonte, ove si vota per eleggere il Governatore e la Giunta Regionale, alle ore 19 è stata del 51,81% quando sono pervenuti i dati di 695 comuni su 1.181 totali. Il dato è in linea con la precedente tornata elettorale quando votò il 51,90.