Francia e Ungheria: populisti in testa

Il partito Fidesz, del presidente ungherese Viktor Orban, viene dato nelle stime per le elezioni europee al 56%, in netto vantaggio rispetto ai socialisti di Mszp (10%) e alla Coalizione democratica (Dk) al 10%. In testa anche i populisti francesi: secondo i primi exit poll dalla Francia, Rassemblement National di Marie Le Pen è il primo partito, tra il 23 e il 25% dei voti, davanti a La République en Marche (LREM) del presidente Emmanuel Macron.