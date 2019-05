Europee, Croazia: in testa i conservatori di Hdz

In Croazia nel voto per il rinnovo del parlamento europeo il partito conservatore Unione democratica (Hdz) affiliato al Ppe è in teta con il 23,43% delle preferenze (4 seggi), seguito dai Socialdemocratici (SDP) al 18,38% (3 seggi), che fa parte del Gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici.





Secondo le stime pubblicate dall'Europarlamento in base agli exit polls nazionali, la lista indipendente dell'ex giudice anti-corruzione Mislav Kolakušic otterrebe l'8,20% dei voti (1 seggio). L'Alleanza sovranista HRAST prenota un 6,43% dei voti (1 seggio). Il partito populista ŽIVI ZID (Barriera umana) arriverebbe al 6,25% delle preferenze (1 seggio) e la coalizione AMS al 5,59% dei voti (1 seggio) .