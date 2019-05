Europee, Romania: testa a testa liberali-socialdemocratici

Testa in testa tra i due maggiori partiti in Romania: secondo gli exit poll del voto per le europee Curs-Avangarde, il Partito nazionale liberale (legato al Ppe) e il Partito socialdemocratico (collegato a socialisti e democratici) sono dati entrambi al 25,8%. Il Pnl perderebbe il 4% mentre il Psd avrebbe un tracollo del 12%. Boom invece dell'Alleanza 2020 (europeista) con il 23,9%.