Coronavirus, quasi centomila morti negli States

Le stupide dichiarazioni anti-covid di Trump agli americani (iniettarsi disinfettanti o prendere antireumatici) non hanno fatto bene alla popolazione, e men che meno la decisione di non chiudere, di mandare tutti a lavorare come carne da macello pur di salvare l'economia degli Stati Uniti. E così gli USA schizzano in cima alla classifica dei Paesi più infestati del mondo.



Sono quasi centomila gli americani morti per coronavirus dall'inizio della pandemia. Lo riporta il sito della Cnn. Secondo i dati aggiornati a lunedì sera, il numero dei morti è di 98.218, una cifra superiore a quella dei soldati americani uccisi complessivamente nelle guerre di Corea e Vietnam. Le persone infettate sono oltre 1.700.000. Nel fine settimana gli americani hanno celebrato il Memorial Day e ci sono state violazioni del distanziamento sociale che hanno suscitato polemiche.