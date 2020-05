Prato, scippa una donna. Denunciato 40enne

Ha scippato una borsa a una donna cinese che camminava a piedi a via Cadamosto, a Prato ma è stato rintracciato e denunciato dalla Squadra Mobile. Si tratta di un quarantenne italiano residente a Prato, pluripregiudicato per reati specifici, denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato.



La vittima, una 33enne cinese, è stata avvicinata da dietro dall'uomo a bordo di un'auto che le ha strappato la borsa con all'interno due telefoni cellulari e denaro contante per circa 250 euro ed è fuggito. In seguito agli accertamenti però gli agenti della Squadra Mobile sono potuti risalire al responsabile.