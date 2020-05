Scuola di storia, oltre l’emergenza …

Il presidente della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice prof. Giuseppe Parlato, ordinario di Storia contemporanea all'Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT), per più di due mesi ha dovuto chiudere la sede nazionale di piazza delle Muse 25. All'indomani della riapertura (parziale) al pubblico, avvenuta lo scorso 18 maggio, la Fondazione sta rilanciando iniziative per la formazione e informazione storica a distanza. All’insegna dell’immancabile hashtag #laculturanonsiferma, sta mettendo quindi a disposizione brevi video dei propri collaboratori, al fine di offrire a cultori e studenti il proprio grandissimo patrimonio di conoscenza anche online.

“In questo momento così difficile nel quale siamo costretti a restare a casa - leggiamo sul sito della Fondazione co-intitolata ad uno dei più importanti storici italiani contemporanei, lo studioso reatino Renzo De Felice (1929-1996) -, la Fondazione intende mostrarsi attiva almeno dal punto di vista della formazione e della comunicazione. Se la sua sede è fisicamente chiusa, dal punto di vista operativo e degli uffici, vorremmo comunque dare un contributo alla formazione a distanza attraverso brevi interventi che possano essere trasmessi in linea attraverso i canali oggi più diffusi della comunicazione via internet. Vorremmo lanciare un momento di pausa costruttiva, di riflessione, una Pausa dello Spirito che dovrebbe essere anche una pausa per lo spirito”.

Sono già undici le riflessioni e mini-lezioni storico-filosofiche, della durata di 15-20 minuti circa, relative ad argomenti già trattati in passato con accurate pubblicazioni e seminari da parte della Fondazione, ma svolte con taglio divulgativo da collaboratori e da amici della Fondazione. I brevi video vanno in onda in diretta sulla pagina facebook della Fondazione https://it-it.facebook.com/FondazioneSpirito ogni mercoledì e domenica, dalle ore 18 alle 18.20. Successivamente i video già postati sono gratuitamente accessibili sul sito al seguente link: http://www.fondazionespirito.it/pausa-dello-spirito/. Ecco la lista completa delle Pause dello spirito già trasmesse e disponibili: Giuseppe Parlato, “Gli scritti giornalistici di Renzo De Felice”; Fabrizio Bugatti, “Lawrence d’Arabia”; Giuseppe Pardini, “L’apparato del Pci”; Federica Formiga, “Le copertine degli opuscoli della prima guerra mondiale”; Silvio Berardi, “Il profilo di Cesare Merzagora”; Davide Rossi, “L’emergenza delle Costituzioni”; Ester Capuzzo, “Il turismo in Italia tra le due guerre mondiali”; Rodolfo Sideri, “Gentile e il Covid 19”; Alessandra Cavaterra, “Ottavio e Neos Dinale” e Danilo Pirro, “Cesare Bazzani tra modernismo e tradizione”.

L’ultimo appuntamento andato su facebook domenica scorsa 24 maggio è stato di particolare interesse perché diretto a illustrare un libro centrale per l’interpretazione del comunismo come fenomeno storico e catastrofica ideologia politica. Il prof. Danilo Breschi, associato di Storia delle Dottrine politiche all'UNINT e consigliere di amministrazione della Fondazione, si è infatti intrattenuto su Il passato di una illusione: l'idea comunista nel XX Secolo dello storico francese François Furet. Per il calendario dei prossimi video della Pausa dello spirito è possibile consultare il sito www.fondazionespirito.it.