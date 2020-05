In Lombardia arriva la Commissione d’inchiesta rifiuti

Via libera, martedì, dal Consiglio Regionale alla relazione conclusiva della Commissione d’Inchiesta sul sistema di gestione dei rifiuti in Lombardia. “Il sistema di gestione dei rifiuti della Regione Lombardia funziona bene e la relazione conclusiva lo conferma, dopo aver analizzato nel dettagli la raccolta e lo smaltimento degli stessi durante un anno intero anno di attività. Un lavoro inteso che si è concretizzato attraverso la collaborazione di tutte le parti politiche e che è stato portato avanti con passione dal presidente Carretta, che mi preme ringraziare per il prezioso apporto. Dalla relazione sono emerse anche delle soluzioni per migliorare la situazione attuale, perchè sicuramente delle criticità esistono e si possono migliorare. Noi rimaniamo comunque un eccellenza in questo settore".



"Attraverso il nostro Ordine del Giorno alla relazione, come gruppo Lega abbiamo chiesto al governo che le Regioni abbiano maggiore autonomia decisionale sia nella gestione ordinaria, sia in materia di legiferazione. L’end of waste è un chiaro esempio di questa necessità. Chiediamo anche una sburocratizzazione delle procedure di ammodernamento eco-sostenibile e la lotta all’articolo 35 dello “Sblocca Italia”, che consente alle Regioni che non hanno termovalorizzatori di trasferire i rifiuti in Lombardia”. Così dichiara Riccardo Pase, presidente della Commissione Ambiente al Pirellone e componente della commissione d’inchiesta rifiuti