Sala trafitto, Grimoldi alla Sinistra: "E quando lo fanno a Salvini?"

"È discutibile il post di Massimiliano Bastoni ma lo contestualizzo nell’ambito di una satira politica ormai quotidiana sui social, dove spesso si va sopra le righe. Alla sinistra che si scandalizza ricordo che non ho visto nessuno nel PD o in Leu stracciarsi le vesti quanto il loro vignettista Vauro disegna Salvini impiccato o che si spara con una rivoltella, di fatto augurandogli la morte, non ricordo analogo sdegno quando i loro kompagni dei centri sociali piazzano sui muri di Milano manifesti o murales con Salvini a testa giù in piazzale Loreto o in cui si invita a sparare a Salvini, o ancora non ho visto tutto questo sdegno di fronte alle minacce gravi e alla campagna d’odio che il partito Carc sta portando avanti contro il governatore Attilio Fontana la grido ‘Fontana assassino’. Per cui no a due pesi e due misure per favore". Lo dichiara l'on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.