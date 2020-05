Sala trafitto, s'incazza la Sinistra

“Comprendo che l’ironia sull’ennesima immagine social del Sindaco scateni la rabbia frustrata di qualche consigliere comunale del Pd. Ma in fondo se Beppe Sala si rifiuta di fare lo sceriffo, parole sue, in merito al rispetto dell’ordinanza anti-covid19 non ci si può aspettare che una bella fetta di milanesi non si trasformi in pellerossa con tanto di arco e frecce per trafiggerlo metaforicamente per i suoi grossolani errori”. Così Max Bastoni, consigliere comunale e regionale della Lega, ironizza sulle accuse dei consiglieri comunali Pirovano e Barberis rivolte al post della sua pagina Facebook dove il Sindaco di Milano, nel buon rifugio della terrazza del Duomo in cui si è fatto immortalare al passaggio delle Frecce Tricolori, risulta trafitto da alcune frecce.



“Sicuramente una bella foto che rafforza l’immagine mediatica di Beppe Sala. Mi spiace che la consideri rovinata dal mio sarcasmo”, prosegue Bastoni. “In fondo avrei potuto trasformarlo in un novello San Sebastiano, icona gay e protettore di vigili urbani. Quest’ultimi i grandi assenti dell’emergenza coronavirus, tenuti a casa dal proprio da Beppe Sala. Prendo appunti, dalle scomposte critiche del Pd, per il prossimo post".