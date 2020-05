Covid-19: il 25 maggio in Spagna è finalmente #faseLibertà

Il 23 maggio molti spagnoli sono scesi in piazza per rivendicare, nel rispetto delle norme di sicurezza per la salute pubblica, l’inizio della #faseLibertà e la contestuale interruzione delle misure di lockdown messe in atto dal governo socialista di Pedro Sánchez. Il perdurare fin dall’esplosione della crisi pandemica del confinamento totale disposto in modo uniforme e a livello centrale da Madrid, infatti, sta causando ormai ingenti danni economico-sociali alla nazione, soprattutto dal punto di vista della disoccupazione e dell’impoverimento generalizzato.

La Spagna è quindi entrata, da lunedì 25 maggio, ufficialmente nel periodo dopo-lockdown, senza prevedere comunque per tutti fin da subito delle medesime libertà. Il percorso che si è aperto, infatti, è scaglionato in tre fasi, la cui attuazione è stabilita in relazione alle varie e diversificate situazioni rilevate a livello regionale. Mentre alcune regioni sono appena entrate nella Fase 1, altre hanno potuto imboccare finalmente la Fase 2, con un ulteriore e sostanziale ammorbidimento delle misure e il maggiore avvicinamento alla via del ritorno alla vita normale.

Tra le regioni che hanno iniziato la Fase 1 ci sono Madrid, gran parte della Catalogna inclusa Barcellona, Castilla e León e Valencia, per un totale di 25 milioni di abitanti. A loro sarà permesso tra l'altro di visitare familiari e amici, pernottare nelle seconde case (ammesso che si trovino nella stessa regione), riunirsi in gruppi fino a 10 persone nella terrazza di casa o nelle aree all'aperto di bar e ristoranti etc.

Una tale situazione è stata anche il frutto di diverse manifestazioni contro la gestione governativa dell’emergenza Coronavirus, promosse dalle opposizioni, in primo luogo dal movimento sovranista e di destra VOX. Sabato scorso migliaia di simpatizzanti e militanti del partito guidato da Santiago Abascal si sono infatti mobilitati in questo senso scendendo in piazza a Madrid, a Barcellona, a La Coruna e in altri importanti centri della Spagna. La manifestazione, denominata “Carovane della libertà”, ha visto diverse centinaia di automobili, moto, scooter o autobus capeggiare la protesta contro il governo di sinistra e il Partito comunista cinese, responsabile quest'ultimo della diffusione mondiale della pandemia. A Barcellona, secondo la stima della Guardia Urbana, hanno preso parte all'iniziativa di piazza ben 500 veicoli, sui tettucci o cruscotti dei quali diversi altoparlanti hanno diffuso marce militari e l’inno nazionale spagnolo.

Anche a Madrid si sono ritrovati in migliaia a protestare e, alla testa delle "carovane", autobus e furgoni con i colori della bandiera spagnola e varie scritte come “Fase della libertà”, "La Spagna vincerà" e, infine, “40.000 morti, 8.000.000 di disoccupati, 100.000 aziende chiuse, code per la fame. Votate PSOE, vergognatevi”.

Inizialmente il ministero dell’Interno, ufficialmente a causa delle misure della crisi sanitaria, aveva vietato ogni permesso alla marcia di protesta prevista da VOX. Dopo il ricorso presentato all’Alta Corte di Giustizia della Catalogna, però, la situazione si è sbloccata e il movimento di Abascal ha avuto il via libera alle Carovane della libertà. Intervistato dopo la manifestazione, il leader di VOX ha ribadito la denuncia lanciata in piazza contro i socialcomunisti al governo. Questi ultimi, ha tuonato Abascal, "hanno trattato gli spagnoli come bambini e i bambini come cagnolini" ("han tratado a los españoles como niños y a los niños como perros").