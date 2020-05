Movida, Senna: "Sala non ne azzecca una"

“Eh, niente, non c’è niente da fare, ormai il nostro Sindaco non ne azzecca più neanche una… dopo fantasmagoriche piste ciclabili, adesso vuole penalizzare i pubblici esercizi, che hanno appena riaperto tra mille difficoltà, proibendo l’asporto dopo le 19. È uno di quei casi in cui è palese come la toppa sia assolutamente peggiore del buco”. Così Gianmarco Senna (Lega), Presidente della IV Commissione Attività Produttive, Istruzione, Formazione e Occupazione di Regione Lombardia, sulle nuove misure del sindaco di Milano Giuseppe Sala che vietano la vendita d’asporto dopo le 19.



“Una misura assurda, che non fermerà sicuramente gli assembramenti, ma avrà come unico effetto quello di danneggiare ulteriormente gli esercenti – aggiunge Senna – anche perché se qualcuno vuole bere qualcosa in giro e non può acquistarlo nei bar, potrà sempre portarsi dietro bevande acquistate prima, magari nei supermercati o in altri negozi… e poi, non nascondiamocelo, ma esiste un abusivismo che va fermato, ma che con regole come quella che vuole introdurre Sala troverebbe nuovo vigore. E così va avanti la penalizzazione dei piccoli commercianti”.



“In questa crisi Sala non ne ha azzeccata una. Fortunatamente, manca meno di un anno alla fine del suo sciagurato mandato che ha messo in ginocchio Milano”, conclude Senna.