Fase 2: a Verona per controllare la movida arrivano i militari

Arrivano a Verona 27 nuovi militari per monitorare la "movida" e già da mercoledì saranno operativi per presidiare stabilmente tre punti strategici della città. L'invio del nuovo contingente è stato deciso martedì dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, gli uomini dell'Esercito sorveglieranno 24 ore su 24, piazza Erbe, corso Porta Borsari e piazza Bra. Inviati dal ministero della Difesa, come richiesto da sindaco e Prefetto ad inizio emergenza Covid-19, i militari rientrano nel progetto 'Strade sicure'.



"Queste nuove risorse saranno un ausilio importante per il controllo del territorio e per far fronte alle necessità dettate dalla fase 2", ha spiegato il sindaco Federico Sboarina. "Ora", ha concluso, "ci aiuteranno a supervisionare e presidiare il centro storico, giorno e notte, per evitare assembramenti soprattutto durante i weekend e per supportare le altre Forze dell'Ordine".