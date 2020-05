Open Arms, niente processo per Salvini

No al processo a Salvini per il caso Open Arms: nella Giunta per le Immunità del Senato, Italia Viva non ha votato, mentre sono stati decisivi una dissidente e un ex M5s. Per i renziani "il leader leghista non era il solo responsabile" del blocco di 150 migranti sulla nave della ong spagnola. La votazione finisce 13 a 7: la 5S Riccardi vota in dissenso dal suo gruppo ma non sarà deferita ai probiviri, l'ex grillino Giarrusso vota no.



Termina così la prima parte di questa storia infinita, con cui qualcuno pensava evidentemente di silurare il leader leghista, estromettendolo dalla politica. Il primo verdetto sul caso Open Arms è arrivato. Primo verdetto, vedremo come evoluirà la situazione. E già infiammano le polemiche.



"Sapevano come avrei votato, non temo sanzioni”, ha spiegato la senatrice pentastellata dopo il voto della Giunta per l’Immunità del Senato che ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro dell'Interno. "Ho votato con coerenza, non era stata modificata la linea rispetto al caso Diciotti”, ha proseguito la Riccardi secondo cui è stata Italia Viva "a tirarsi indietro nel voto", risultando così decisiva.